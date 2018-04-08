ارسنال بشق الانفس يتخطى ساوثمبتون محققاً فوزه السادس نواليا في جميع المسابقات اخبار الرياضة شارك

سجل المهاجم داني ويلبيك ثنائية لفريقه ارسنال ليمنحه فوزا صعبا على ضيفه ساوثمبتون 3-2 على ملعب الامارات الأحد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة انكلترا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وعزز ارسنال رصيده في المركز السادس ب54 نقطة، في حين بقي ساوثمبتون في المركز الثامن عشر الذي يهبط بصاحبه الى الدرجة الاولى وله 28 نقطة.



والفوز هو السادس تواليا لارسنال في مختلف المسابقات منذ قرابة الشهر وسجل معدلا مقداره ثلاثة اهداف في المباراة الواحدة خلال هذه السلسلة.



واستغل المهاجم الماكر شاين لونغ تردد كل من مدافع ارسنال الالماني شكودران مصطفي وحارس مرماه التشيكي بيتر تشيك ليغمز الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك مانحا التقدم لفريقه (17).



لكن الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ منح التعادل لفريقه في الدقيقة 28 قبل ان يسجل ويلبيك هدف التقدم لارسنال بعدها بعشر دقائق بتسديدة قوية عانقت الشباك.



والهدف هو الاول لويلبيك في الدوري منذ ثنائيته في مرمى بورنموث في ايلول الماضي.



وتراجع اداء ارسنال في الشوط الثاني لينجح ساوثمبتون في ادراك التعادل بعد مجهود فردي رائع للجناح البرتغالي سيدريك سواريش الذي راوغ لاعبين داخل المنطقة قبل ان يمرر كرة رائعة باتجاه المهاجم المخضرم تشارلي اوستن فتابعها الاخير من مسافة قريبة بعيدا عن متناول تشيك (73).



وبعد ان اضاع ويلبيك فرصة لا تهدر والمرمى مشرع امامه (78)، نجح في منح هدف الفوز لارسنال عندما تطاول لكرة عرضية من بين مدافعين واودعها برأسه داخل الشباك (81). سيريانيوز 2018-04-08 17:57:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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