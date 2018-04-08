شدد بوروسيا دورتموند الثالث ضغطه على شالكه الثاني بفوزه السهل على ضيفه شتوتغارت 3-صفر الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

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وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب للموسم السادس على التوالي بفوزه السبت على اوغسبورغ 4-1.



ورفع دورتموند رصيده الى 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف شالكه الذي سقط السبت امام هامبورغ 2-3.



وسجل الاهداف الثلاثة الاميركي كريستيان بوليسيتش (38) والبلجيكي ميتشي باتشوايي (48) وماكسيمليان فيليب (59).



وفي مباراة ثانية، تعادل فرانكفورت مع ضيفه هوفنهايم بهدف للصربي لوكا يوفيتش (49) مقابل هدف لسيرجي جينابري (56).



ورفع فرانكفورت الرابع رصيده الى 46 نقطة، بفارق الاهداف فقط امام لايبزيغ الخامس الذي يلتقي باير ليفركوزن السادس الاثنين في ختام المرحلة.



وتشارك الفرق الاربعة الاولى في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، في حين يخوض الخامس والسادس غمار الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز هانوفر على فيردر بريمن 2-1، واستكملت السبت بفوز فولفسبورغ على فرايبورغ 2-صفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هرتا برلين 2-1، وتعادل كولن مع ماينتس 1-1.