فشل نادي انتر ميلان الايطالي لكرة القدم في استغلال خسارة نادي العاصمة روما الأحد أمام فيورنتينا للتقدم بدلا منه الى المركز الثالث في ترتيب الدوري الايطالي، بسقوطه أمام تورينو بنتيجة صفر-1.

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وفي أولى مباريات الأحد ضمن المرحلة 31 التي انطلقت السبت، كان النادي اللومباردي أمام فرصة التقدم على حساب نادي العاصمة، اذ تفصل بينهما نقطة واحدة في جدول الترتيب (60 لروما مقابل 59 لانتر).



وبدلا من التقدم للمركز الثالث، سيكون انتر أمام احتمال خسارة مركزه الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال فوز لاتسيو (57 نقطة) عندما يحل ضيفا على أودينيزي لاحقا الأحد.



وعلى رغم الفرص العديدة التي أتيحت له، خرج انتر خالي الوفاض من ملعب مضيفه تورينو، وخسر بهدف سجله الصربي آدم لياليتش في الدقيقة 36. ولم يحسن لاعبو المدرب لوتشيانو سباليتي استغلال الفرص، بينما تكفل حارس تورينو سالفاتوري سيريغو بالتصدي للعديد من الكرات، وتعاملت خشبات مرماه مع محاولتين خطيرتين.



وكان للفوز طعم آخر بالنسبة الى مدرب تورينو والتر ماتساري الذي واجه ناديه السابق للمرة الأولى منذ التخلي عنه في تشرين الثاني 2014. ويدين الفريق بفوزه الثالث تواليا الى دفاعه الصلب وحارسه الذي تصدى لمحاولات عدة، لاسيما من انطونيو كاندريفا والأرجنتيني ماورو إيكاردي.