قال التلفزيون الرسمي، مساء الأحد، إن عدد من الحافلات أصبحت جاهزة للخروج من مدينة دوما، عقب التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار واستئناف انسحاب المسلحين من المدينة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر من داخل مدينة دوما لم يسمها، القول ان "حوالي 40 حافلة أصبحت جاهزة للخروج، بعضها يقل مخطوفين، وبعضها الآخر يقل مسلحين وعائلاتهم سيتوجهون الى جرابلس".

ومن جانبها نقلت وكالة (سبوتنيك) عن مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، قوله ان حافلات دخلت إلى دوما لإخراج حوالي 8 آلاف مسلح و40 ألف من عائلاتهم.

وتابعت أنه "تم إعادة فتح المعبر الإنساني في مخيم الوافدين بالغوطة الشرقية لاستئناف انسحاب المسلحين من دوما."

وأوضح المركز، انه "تم عقد مباحثات مع زعماء تنظيم (جيش الإسلام) ، انتهت بالتوصل إلى اتفاق بوقف الأعمال القتالية، وتسليم الأسلحة، واستئناف عملية خروج المسلحين من مدينة دوما".

وكان مصدر رسمي، أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بخروج كامل المختطفين من دوما مقابل خروج كامل مقاتلي "جيش الإسلام" المعارض إلى جرابلس في ريف حلب خلال 48 ساعة.

سيريانيوز