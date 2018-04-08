أصيب شخصان اثنان بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط قذائف صاروخية على قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة حمص قوله بأن "شخصين اثنين، اصيبا بجروح، جراء قيام المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حمص الشمالي الشرقي باطلاق عدة قذائف على المنازل السكنية في قرية عين الدنانير ".

وأصيب أمس الأول 8 مدنيين جراء سقوط قذائف صاروخية على بلدتي المشرفة ومريمين وقرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي.

يشار الى انه تم التوصل الى اتفاق على اقامة منطقة لتخفيف التوتر شمال مدينة حمص مطلع آب الماضي تم خرقه مرات عدة.

سيريانيوز