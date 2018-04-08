حمل الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، النظام السوري مسؤولية استخدام الأسلحة الكيمائية في هجوم على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ودعا المجتمع الدولي الى الرد "الفوري "على ذلك.

ونشرت وكالة (رويترز) بيان صادر عن الاتحاد جاء فيه ان "الدلائل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام... مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد"، مشيرا الى "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية آخر ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي".

كما طالب التكتل الأوروبي "روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى الرئيس السوري بشار الأسد لمنع وقوع مزيد من الهجمات".

وكانت كل من السعودية و بريطانيا وتركيا وقطر ادانوا، يوم الأحد، هجوماً كيميائياً في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، مطالبين بإجراء تحقيق في التقارير التي اتهمت الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم والرد في حال ثبات تلك الاتهامات.

وجاءت الإدانات اثر تقارير معارضة، افادت يوم السبت، عن تعرض مدينة دوما لهجمات باستخدام مواد سامة، أسفرت عن مقتل واصابة العشرات بحالات اختناق، متهمة الجيش النظامي بتنفيذ الهجوم.

ونفى مصدر رسمي سوري الأنباء عن هجوم كيميائي في دوما، معتبرا انها فبركات تهدف لعرقلة تقدم الجيش النظامي، الأمر الذي ايدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

سيريانيوز