حثت الولايات المتحدة روسيا على المساعدة في منع المزيد من الهجمات الكيميائية في سوريا، مشيرة الى انه اذا تاكدت التقارير باستخدام النظام للكيميائي في دوما فهي "مرعبة", وتتطلب ردا فوريا من المجتمع الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت في بيان صحفي ان " الولايات المتحدة تدعو روسيا لوقف دعمها غير المشروط للسلطات السورية والعمل مع المجتمع الدولي لمنع المزيد من الهجمات الكيميائية الهمجية".

وأضافت ناويرت، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في مدينة دوما السورية، حيث ظهرت تقارير عن عدد كبير من ضحايا هجوم كيميائي", موضحة "هذه التقارير، إذا تأكدت، فهي مرعبة وتتطلب رداً فورياً من طرف المجتمع الدولي… يجب تقديم الأسد وأولئك الذين يدعمونه إلى العدالة، وينبغي منع أية هجمات أخرى على الفور".

وقالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان 40 شخصا قتلوا جراء قصف النظام بعشرات البراميل المتفجرة لاحياء بدوما، وسط اشتباكات على جبهة مزارع البلدة من جهة مدينة حرستا, متهمة النظام باستخدام الكيميائي.

ونفى مصدر رسمي، الأنباء التي تواردت عن استخدام الجيش النظامي للكيماوي في دوما, مشيرا الى ان الأذرع الإعلامية لتنظيم (جيش الإسلام) تستعيد فبركات استخدام السلاح الكيميائي لاتهام الجيش السوري في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدم الجيش

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "روسيا، بدعمها القوي للحكومة السورية، هي المسؤولة في النهاية عن هذه الهجمات الوحشية".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مررا، أن روسيا تعتبر محاولات تحميل دمشق مسؤولية الهجمات الكيميائية في سوريا أمرا غير منطقيا, وذلك ردا على اتهامات غربية للنظام باستخدام الكيميائي.

سيريانيوز