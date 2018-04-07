عزز فريق موناكو موقعه في وصافة الدوري الفرنسي، بفوزه على ضيفه نانت، بنتيجة 2-1 السبت في إطار الجولة الـ 32 من عمر المسابقة.

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تقدم أدريان توماسون بهدف لنانت، في الدقيقة 32، لكن الكولومبي راداميل فالكاو، أدرك التعادل لموناكو في الدقيقة 42، ثم سجل روني لوبيز هدف الفوز، في الدقيقة 45.



ورفع موناكو رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.