أفلت يوفنتوس المتصدر من فخ مضيفه بينيفينتو الاخير عندما تغلب عليه بصعوبة 4-2 بينها ثلاثية لمهاجمه الدولي الارجنتيني باولو ديبالا السبت في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

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وتقدم يوفنتوس مرتين عبر نجمه ديبالا (16 و45+3 من ركلة جزاء)، ورد بينيفينتو مرتين بواسطة مهاجمه المالي الشيخ دياباتيه (24 و51)، قبل ان يضيف النجم الارجنتيني هدفه الشخصي الثالث (74 من ركلة جزاء) ويطمئن البديل البرازيلي دوغلاس كوستا بالهدف الرابع (82).



وهو الهاتريك الثالث لديبالا هذا الموسم بعد ثلاثيتيه في مرمى جنوى وساسوولو، ورفع رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق 5 اهداف عن مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي المتصدر و3 اهداف عن مواطنه مهاجم انتر ميلان ماورو ايكاردي الثاني.



وحطم ديبالا افضل غلة له من الاهداف في موسم واحد في الكالتشيو (19 هدفا) والتي كان حققها موسم 2015-2016.



وعزز يوفنتوس الساعي الى لقب سابع على التوالي موقعه في الصدارة برصيد 81 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر نابولي الذي يستضيف كييفو فيرونا غدا الاحد في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 13 نقطة في المركز الاخير واقترب كثيرا من الهبوط.



واستعاد نادي "السيدة العجوز" توازنه بعد الخسارة المذلة امام ضيفه ريال مدريد الاسباني صفر-3 الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، وهو سيستفيد من 24 ساعة راحة مقارنة مع النادي الملكي الذي يلتقي جاره اتلتيكو مدريد الاحد في دربي ساخن في الليغا، قبل اياب ربع نهائي المسابقة القارية الاربعاء المقبل في مدريد.



ويلعب الاحد أيضاً تورينو مع انتر ميلان، وكروتوني مع بولونيا، وفيرونا مع كالياري، واودينيزي مع لاتسيو، وميلان مع ساسوولو.