بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الالماني للمرة السادسة على التوالي اخبار الرياضة شارك

توج بايرن ميونيخ بطلا للدوري الالماني لكرة القدم للمرة السادسة تواليا والثامنة والعشرين في تاريخه بتغلبه على مضيفه اوغسبورغ 4-1 في المرحلة التاسعة والعشرين السبت.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورفع الفريق البافاري رصيده الى 72 نقطة متقدما بفارق 20 نقطة عن منافسه المباشر شالكه الذي يحل ضيفا على هامبورغ، لكنه لن يستطيع اللحاق به حسابيا بعد الان قبل خمس مراحل على نهاية الدوري.



واراح مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكس الذي حل بدلا من الايطالي كارلو انشيلوتي في ايلول الماضي وسيترك منصبه في نهاية الموسم، عناصر عدة من تشكيلته الاساسية على رأسهم هداف الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في خط المقدمة توماس مولر بالاضافة الى المدافع ماتس هوملز.



وعلى الرغم من تخلفه بهدف سجله مدافعه نيكلاس سوله اثر خطأ فادح من زميله جيروم بواتنغ (18)، رد الفريق البافاري بأربعة اهداف حملت تواقيع الفرنسي كورنتان توليسو (32) والكولومبي خاميس رودريغيز (38) والهولندي اريين روبن (62) وساندرو فاغنر (87).



وبعد ان حسم الدوري المحلي، يهدف بايرن ميونيخ الى تكرار الثلاثية النادرة التي حققها الفريق باشراف هاينكس بالذات عام 2013 من خلال الفوز بالكأس المحلية والتتويج بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم، علما بانه بلغ نصف النهائي في المسابقة الاولى حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 الحالي، وبات على مشارف الدور ذاته في المسابقة القارية بعد ان عاد من الاندلس بالفوز على اشبيلية الاسباني 2-1 قبل ان يستضيفه الاربعاء المقبل. سيريانيوز 2018-04-07 16:07:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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