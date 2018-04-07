تابع النجم الارجنتيني هوايته المفضلة في هز الشباك فسجل ثلاثية في مرمى ليغانيس ليقود فريقه الى الفوز 3-1 ويعادل الرقم القياسي في المحافظة على سجله خاليا من الهزائم في 38 مباراة الذي سجله ريال سوسييداد موسم 1979-1980.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واقترب الفريق الكاتالوني خطوة اضافية نحو التتويج باللقب للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، لانه بات يتقدم على منافسه المباشر اتلتيكو مدريد بفارق 12 نقطة قبل نهاية الدوري بسبع مراحل علما بان الاخير يلتقي جاره ريال مدريد ومنافسه المباشر في المركز الثالث ريال مدريد الاحد على ملعب سانتياغو برنابيو.



وجاءت اهداف ميسي من ركلة حرة مباشرة (27) ومن تسديدة زاحفة (32) ومن حركة فنية رائعة لدى انفراده بحارس ليغانيس ايفان كويلار بتمريرة من الفرنسي عثمان ديمبيلي (87) رافعا رصيده الى 29 هدفا في الدوري هذا الموسم متقدما على البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز برصيد 22 هدفا، بعد ان كان المغربي نبيل الزهر قلص الفارق الى 1-2 في الدقيقة 68.



ولم يخسر برشلونة منذ عام وتحديدا منذ سقوطه امام ملقة صفر-2 في 8 نيسان 2017: سبع مباريات باشراف المدرب السابق لويس انريكه و31 باشراف مدربه الحالي ارنستو فالفيردي.



وتابع اشبيلية عروضه السيئة بسقوطه الكبير امام سلتا فيغو برباعية نظيفة ليخوض اسوأ اختبار ممكن له قبل حلوله ضيفا على بايرن ميونيخ الالماني في اياب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل.



وكان اشبيلية سقط على ارضه امام الفريق البافاري 1-2 الاسبوع الماضي.



وباتت حظوظ اشبيلية في المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل مشكوكا فيها بعد ان قلص سلتا الفارق عنه الى 3 نقاط.