التعادل السلبي يحسم "ديربي" ليفربول وجاره إيفرتون بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

انتهى "دربي" مدينة ليفربول بين النادي الحامل اسم المدينة ومضيفه ايفرتون بالتعادل السلبي السبت في افتتاح المرحلة 33 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وخاض ليفربول الذي يستعد لخوض إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء ضد سيتي، مباراة اليوم بتشكيلة شهدت تعديلات عدة على الفريق الذي تمكن من الفوز ذهابا على النادي الأزرق (3-صفر)، لاسيما لجهة غياب صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز مع 29 هدفا.



وبنتيجة هذا التعادل، بقي ليفربول دون خسارة في 17 "دربي" متتال في المدينة. وشهدت مباراة اليوم محدودية في الفرص الخطرة على امتداد الشوطين، على رغم محاولة الفريقين الضغط في ختامها للتسجيل.



وفي الدقائق العشرة الأخيرة، كثف الفريقان الضغط على المرمى. وكاد لاعب إيفرتون ثيو والكوت يهدد مرمى ليفربول بعد تمريرة سريعة من التركي جنك توسون، الا انه انزلق على أرض الملعب قبل الوصول اليها. وكاد تعاون والكوت وتوسون يثمر هدفا قبل ثلاث دقائق من النهاية، الا ان الايرلندي شايموس كولمان فشل في الوصول اليها على مقربة من المرمى.



وتقام سلسلة مباريات في المرحلة 33، ستكون أبرزها آخر مباريات بين مانشستر سيتي وضيفه يونايتد. وفي حال فوز سيتي بالمباراة، سيحسم لقب الدوري الانكليزي لصالحه. سيريانيوز 2018-04-07 15:42:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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