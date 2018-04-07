أفادت مصادر معارضة يوم السبت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرون بجروح، السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب في محافظة حلب..

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وأفادت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الانفجار وقع داخل إحدى محلات بيع المحروقات في السوق التجاري وسط المدينة مما أدى لوقوع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في المدينة، عمار سلمو، في تصريحات إن عدد القتلى مرجح للزيادة بسبب وجود عدد من الإصابات الحرجة.وكان مدني واحد قتل، وأصيب 5 آخرون، جراء تفجير مشابه، في آذار الماضي، قرب مقر الشرطة في مدينة الباب.

ويشار إلى أن القوات التركية وفصائل تابعة لـ "الجيش الحر" قد تمكنتا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، بينها الباب وجرابلس، من سيطرة تنظيم "داعش"، في الفترة بين آب 2016 وآذار 2017، علما أنه تم إنهاء وجود المسلحين في مدينة الباب بتاريخ 23 شباط 2017.