لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين, يوم السبت, جراء دهس حافلة صغيرة حشدا من الناس في مدينة مونستر شمال غرب ألمانيا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة الألمانية ،قولها أن "سائق الحافلة قام بالانتحار فور دهسها المواطنين"، فيما أشار مصدر أمني أنه "لا يستبعد أن يكون الحادث ذا طابع إرهابي".

ونفت الشرطة تقارير صحفية تتحدث عن بحث عناصر الأمن عن مشتبه بهما آخرين في الحادث في المدينة، مشددة على أن الأمن انتهى.

ونقلت صحيفة "رينيشيه بوست" عن مصادر أمنية تأكيدها أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث، بينما تتحدث مجلة "فوكوس" عن نحو 50 مصابا، نقلا عن مصادر في إدارة الطوارئ المحلية.

وطالبت الشرطة المواطنين بالامتناع عن التجول في مركز المدينة، ويعمل عناصر الأمن في موقع الحادث على البحث عن متفجرات محتملة.

ويبدو من الصور المنتشرة في وسائل الإعلام أن الحافلة الصغيرة دهست المواطنين أمام مقهى بأحد شوارع المدينة.

وأشارت "فوكوس" إلى أنه كان من المقرر أن تشهد المدينة اليوم مظاهرة كردية بمشاركة نحو 1500 شخص.

وكان حادث وقع في كانون الثاني الماضي أدى إلى إصابة 48 شخصاً بينهم أطفال، باصطدام حافلة مدرسية تقلهم بحافة بناء في مدينة ايبرباخ الألمانية.

ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية في ألمانيا دول أوروبية أخرى رفعت من درجة التأهب الأمني لاسيما بعد أن تعرضت مدن أوربية لعدة هجمات عنيفة وتفجيرات انتحارية تقف خلفها تنظيمات إرهابية أدت إلى سقوط ضحايا من المواطنين.