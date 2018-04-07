لقي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مصرعه جراء غارة جوية نفذت في شمال افغانستان.

وذكر بيان" للفيلق شاهين" بالجيش الأفغاني على "فيسبوك"، ان "زعيم تنظيم داعش قاري حكمت قتل جراء غارة جوية للقوات الأجنبية، يوم الخميس، على مديرية درزاب بولاية جوزجان بشمال افغانستان".

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية اعلنت في وقت سابق ، ان 14 إرهابيا بما في ذلك عناصر بتنظيم "داعش" سقطوا ببن قتيل وجريح في عمليات أمنية منفصلة ، في هلمند جنوبي البلاد وننغرهار بشرقها.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة "طالبان"، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" .

وانحسر وجود تنظيم "داعش" في ابرز معاقله ب سوريا والعراق، بعد هزائمه المتلاحقة في كلا البلدين ، حيث أعلنت القوات العراقية والسورية مؤخراً عن تحرير كافة المناطق من سيطرة التنظيم، مؤكدة استمرار ملاحقة ما تبقى منه في مناطق محدودة.