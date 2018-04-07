ألقت السلطات الأمنية التركية، يوم الجمعة، القبض على 21 سورياً أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا بطرق غير شرعية.

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ونقلت وكالة (الاناضول) للأنباء عن مصادر أمنية قولها ان " قوات الدرك أوقفت في ولاية هاتاي 21 سورياً على متن حافلتين صغيرتين، حاولوا دخول البلاد بصورة غير شرعية".

واشارت المصادر الى ان "القوات التركية نقلت المهاجرين إلى مديرتي الأمن في "قوش أداسي" و"هطاي"، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت السلطات التركية ضبطت في الفترة الاخيرة عشرات المهاجرين بينهم سوريين، أثناء محاولتهم التسلل من وإلى تركيا بطرق غير شرعية.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في آذار 2016 ببروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها متعلقة بالهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد.