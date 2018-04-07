أصيب جنديان تركيان بجروح، يوم السبت، جراء عملية شنها مقاتلون أكراد في مدينة منبج.

وذكرت وسائل اعلام كردية ان "جنديين تركيين أصيبا أثر عملية نوعية نفذتها وحدات "حماية الشعب" في مركز مدينة عفرين"..

ولم يعلن الجيش التركي حتى الان على هذه الانباء.

وكانت وحدات "حماية الشعب" الكردية، اعلنت عن شن مقاتليها عمليات نوعية في الأيام الماضية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الجنود الاتراك في عفرين.

كما سبق ان أعلنت السلطات التركية في الفترة الاخيرة عن مقتل واصابة عدد من جنودها بانفجارات وقعت في عفرين..

وتمكنت القوات التركية في 18 آذار من السيطرة على مركز مدينة عفرين، بعد عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بدأتها مع فصائل "الجيش الحر" المعارض في 20 كانون الثاني الماضي، ضد مقاتلين أكراد.