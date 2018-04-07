كشفت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عن اتفاق أبرم بين الفصائل المسلحة المعارضة وروسيا يقضي بخروج المقاتلين من التضامن جنوب دمشق إلى محافظة درعا.

وأضافت المصادر أن الاتفاق أبرم يوم الجمعة وينص على بدء تنفيذه صباح السبت بخروج مسلحي التضامن التابعين لـ"جيش الأبابيل" مع عائلاتهم وسلاحهم الخفيف إلى مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي.

وأشارت إلى عدد المسلحين من "جيش الأبابيل" في حي التضامن جنوب دمشق يقارب 1500 مسلح.

ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مناطق جنوب دمشق ستكون المحطة المقبلة بعد الغوطة الشرقية.

وكانت أنباء، تواردت في نهاية آذار الماضي، بأن تحضيرات تجرى للتوصل لاتفاق مصالحة بين مسلحي المعارضة والجيش النظامي في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق التي يسيطر على جزء منها مقاتلي "جيش الأبابيل" المعارض، بوساطة روسية.

و يعتبر فصيل "جيش الأبابيل" أحد فصائل المعارضة المسلحة الإسلاميّة مشارك الحرب السورية التي اندلعت منذ عام 2011 ، وتم تأسيسه في 2 تشرين الثاني من عام 2014 .

يشار إلى أن الجيش النظامي تمكّن مؤخراً من إجلاء مئات المقاتلين المعارضين التابعين لتنظيم "أجناد الشام" وأسرهم من منطقة القدم جنوب دمشق التي كانت تسيطر عليه المعارضة المسلحة باتجاه ادلب.