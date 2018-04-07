أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أنها تقوم بعملية تفاوض حول مسألة المخطوفين مع تنظيم "جيش الإسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وأضافت القاعدة في تصريحات نشرتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أننا "نسعى للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال المفاوضات مع المجموعات المتمردة التي تتحصن في مواقع بريف دمشق وتحتجز العديد من المخطوفين المدنيين لديها".

وجاء ذلك بعد يومين على بدء عملية عسكرية شنها الجيش النظامي ، بعد توقف تنفيذ "اتفاق دوما" ، حيث اكد النظام ان الهدف الاول من عملياته هي تحرير المخطوفين لدى "جيش الاسلام".

وبدأ تنفيذ اتفاق دوما منذ أيام، بعد مفاوضات جرت بوساطة روسية، حيث تم إجلاء دفعات من مسلحي "جيش الإسلام" مع عائلاتهم باتجاه جرابلس، إلا أن الاتفاق تعثر أمس نتيجة خلافات داخلية بين مقاتلي التنظيم، قبل أن يقوموا بإطلاق القذائف على عدة مناطق بدمشق وريفها.

ويقضي الاتفاق بإخراج مقاتلي "جيش الإسلام" المعارض من دوما إلى جرابلس بريف حلب وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين القتلى وتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للحكومة السورية.

سيريانيوز



