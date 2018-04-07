كشفت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) أن رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، سيخضع للمحاكمة في فرنسا قريباً بتهم تتعلق بالفساد.

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واشارت الوكالة الى ان "رفعت الاسد سيقف أمام القضاء الفرنسي قريبا، بعد خضوعه لتحقيق استمر معه 4 سنوات، حول مصادر ثروته، التي تقدر بـ 10 ملايين يورو".

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن 80"% من أصول صادرتها السلطات الفرنسية في آذار 2017، تعود ملكيتها إلى رفعت الأسد".

ويمتلك رفعت الأسد 691 مليون يورو، من أصول حجمها 862 مليون يورو، صادرتها الجمارك الفرنسية العام الماضي.

وكانت الحكومة الفرنسية فتحت في عام 2014 تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد، بعدما أثارت مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية" غير الحكوميتين تساؤلات حول مصادر دخله، بعد أن لفت الأنظار بأسلوب حياته الباذخ مع عائلته، منذ انتقاله إلى أوروبا في عام 1984.

وتم في اذار الماضي مصادرة أملاك تتجاوز 600 مليون يوريو لرفعت الأسد في اسبانيا.

كما بدأت النيابة العامة في بريطانيا، مؤخرا, بتجميد أصول تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات وتعود لرفعت الأسد.

ويمتلك رفعت الأسد أصولا و ممتلكات تقدر قيمتها بالمليارات منها فندقي البلاتزا الفاخرين في كل من باريس في فرنسا وماربيلا في إسبانيا، كما يمتلك قناة "آ إن إن" التلفزيونية باللغة العربية.

وتشمل أملاك رفعت الأخرى في فرنسا منزلاً فخماً في "جادة لامبال" في باريس 16، وقصرا مع أملاك شاسعة يزعم أصدقاء رفعت أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعطاه إياها قبل أكثر من 20 عاما.