كشف تحقيق استقصائي أن السلطات الروسية تقوم بإرسال الدعم العسكري للرئيس بشار الأسد لمساعدته في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات ضد مسلحي المعارضة، وذلك ضمن رحلات جوية سرية باستخدام طائرات مدنية أمريكية وأوروبية.

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وأشار التحقيق، المستند على وثائق ومعلومات حصلت عليها وكالة (رويترز)، من أطراف عدة، وأيضا على معلومات وبيانات تتقصى خط سير الطائرات المدنية، إلى أن "موسكو تستخدم طائرات مدنية أمريكية وأوروبية مملوكة لشركات وسيطة في أوكرانيا ودول أخرى لإرسال عتاد عسكري لمساعدة الأسد في الحرب ".

وخلص التقرير إلى أن الطائرات تنطلق من مطار بروسيا اسمه "روستوف"، غير مسجل، وعن طريق شركة "شام وينغز" السورية المشمولة بقائمة العقوبات الأمريكية.

وبحسب التحقيق، فإن "الطائرات تهبط في وقت متأخر من الليل إما في مطار دمشق أو اللاذقية حيث توجد قاعدة عسكرية روسية".

وتقول السلطات الروسية إنها لا تستخدم أي طائرات مدنية لنقل أسلحة أو عتاد عسكري الى سوريا، وإن الدور الروسي في روسيا مقتصر فقط على الغارات الجوية وتدريب الجيش السوري .

ولا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا، منذ 30 أيلول 2015، حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام، بشن هجمات على عدة مناطق ، انتهت بسيطرة الاخير عليها، وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا".