أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، يوم الجمعة، عن مشاورات تجريها واشنطن مع حلفائها في سوريا، حول تسوية المسائل المتعلقة بدعم شركائها، بعد الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية.

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واشار ماتيس، في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب)، الى ان " العسكريين الأمريكيين يناقشون مع شركائهم الأكراد وغيرهم في سوريا مسألة تسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم، بعد سحب قواتها من هذا البلد".

وردا على سؤال عما اذا كان الجيش الاميركي ملتزما دعم المقاتلين الاكراد، قال ماتيس 'نجري مشاورات مع حلفائنا وشركائنا الآن وسنعمل على ذلك'.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعلنت، في وقت سابق، ان المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في سوريا لم تتغير، وإن العسكريين الأمريكيين باقون في هذا البلد في الوقت الحاضر.

وجاء ذلك بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب مرتين خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بداعش هناك.

وأثارت تصريحات ترامب جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن مهمة دحر داعش لم تستكمل بعد، في وقت اعتبر البيت الأبيض ان المهمة العسكرية للقضاء على "داعش" شارفت على الانتهاء، دون الاشارة إلى أي جدول زمني محتمل لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا،.فيما اعلن البنتاغون عن مخطط لارسال العشرات من جنوده الى سوريا.

لكن صحيفة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت، نقلا عن مصادر رفيعة في البيت الابيض، ان ترامب طلب سحب القوات الأمريكية من سوريا قبيل الانتخابات الفرعية للكونغرس المزمعة في شهر تشرين الثاني القادم.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا