سقطت قذائف من جديد، صباح السبت، على عدة مناطق في دمشق، مما اسفر عن سقوط ضحايا في المزة 86 ومحيط ساحة الامويين .

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وذكرت وكالة الأنباء (سانا) أن "قذائف أطلقها مسلحي "جيش الإسلام" سقطت على محيط ساحة الأمويين وحي المزة 86 بدمشق، مما أدى إلى مقتل شخصين واصابة اكثر من 30 بجروح".

وأشارت الوكالة الى ان "بعض الجرحى بحالة خطرة".

من جهتها أكدت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، سقوط قذائف في عدة مناطق بدمشق، مشيرة الى سقوط ضحايا في المزة 86 ومحيط ساحة الامويين.

وبينت الوكالة ان قذائف سقطت أيضا في الشعلان و أبو رمانة ومحيط جسر الرئيس وفي عش الورور بدمشق.

وكانت قذائف، مصدرها بلدة دوما، سقطت امس الجمعة على مناطق الربوة ومساكن برزة ومحيط ساحة الأمويين وحي المزة 86 بدمشق، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء قوات الجيش النظامي حملة عسكرية على بلدة دوما، بمساندة من الطيران الحربي السوري والروسي بعد خرق "اتفاق دوما"، نتيجة خلافات داخلية بين مقاتلي "جيش الإسلام".

ويقضي الاتفاق بإخراج مقاتلي "جيش الاسلام" المعارض من دوما إلى جرابلس بريف حلب وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين القتلى وتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للحكومة السورية.

وجاء استهداف دمشق بالقذائف بعد فترة من الهدوء النسبي شهدتها العاصمة وريفها مؤخراً ، عقب حملة عسكرية شنها الجيش النظامي منذ 18 شباط الماضي، تمكن خلالها من تشديد الخناق تدريجياً على الفصائل المعارضة ، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض.