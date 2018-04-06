لقي 7 فلسطينيين حتفهم وأصيب المئات، يوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اندلاع مواجهات في الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلامية، عن وزارة الصحة الفلسطينية أن سبعة فلسطينيين وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إثر مواجهات عنيفة اندلعت في عدة نقاط على السياج الحدودي أثناء مسيرات العودة التي نظمت بمناسبة "جمعة الكاوتشوك" .

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، أن عدد القتلى خلال المواجهات وصل إلى 6 أشخاص .

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد المصابين في صفوف المتظاهرين في قطاع غزة إلى 1070 شخصا، بينهم 48 طفلا و12 امرأة، مضيفة أن 25 منهم تعرضوا لجروح بليغة، جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق حدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وأشارت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أن بين ضحايا مظاهرات اليوم شابا في سن 16 عاما أصيب برصاصة في رأسه شرق غزة، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

من جهتها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية استخدمت أضيا الطائرات لرمي المتظاهرين بقنابل الغاز.

كما وقعت اصابات جراء حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في صفوف المحتجين، مع تسجيل اشتباكات في مناطق حدودية متفرقة شرق القطاع، حيث يشارك آلاف الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى" ويشعلون الإطارات المطاطية تعبيرا عن رفضهم للاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيتها، سجلت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" إصابة 37 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في المسيرات التي شهدتها اليوم رام الله ونابلس وبيت آيل وقلقيلية وغيرها من مناطق الضفة الغربية.

بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له وقوع "أعمال شغب عنيفة" شارك فيها مئات الفلسطينيين في خمس مناطق على طول الحدود مع قطاع غزة، مضيفا أن جنوده استخدموا "وسائل تفريق المظاهرات" وإطلاق النار، "وفقا لقواعد الاشتباك".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي محيط الجدار الفاصل مع غزة منطقة عسكرية مغلقة ، موضحا أن إجراء أي أنشطة فيها يتطلب موافقة منه.

بدورها، حثت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية، السلطات الإسرائيلية على ضمان ألا يستخدم جنودها القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية إلا كخيار أخير، محذرة من أن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل إلى مستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

ولقي الجمعة الماضية 16 مواطن فلسطيني حتفه وأصيب 1416 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا مرورا بخان يونس والبريج وغزة.

وسبق أن وقع عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح خلال اندلاع مواجهات عنيفة احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وسبق أن وقع عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح خلال اندلاع مواجهات عنيفة احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثار ترامب غضب الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط ودول العالم بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول ، متخليا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين إزاء واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.