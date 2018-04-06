افادت مصادر معارضة يوم الجمعة عن مصرع 30 شخص واصابة العشرات بجروح بقصف صاروخي و جوي كثيف على معاقل ومواقع تنظيم "جيش الاسلام" المعارض في دوما .

وقالت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش النظامي قصف مدينة دوما بأكثر من 200 صاروخ ما أدى لارتفاع عدد القتلى إلى 30 شخص و إصابة العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي يواصل غاراته الجوية على المدينة مستهدفاً مواقع "جيش الاسلام" بالتزامن مع اندلاع معارك عنيفة في محاولة من الجيش النظامي اقتحام مدينة دوما .

وكانت عمليات القصف التي بدأت ظهر يوم الجمعة، إلى مقتل أربعة أشخاص و وإصابة آخرين من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وكانت مصادر إعلامية وميدانية قالت في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش النظامي بدأت بشن عملية عسكرية لاستعادة مدينة دوما ، مشيرةً إلى أن الجيش تمكن من السيطرة على معظم مزارع دوما من جهة مسرابا شرق دوما بالغوطة الشرقية.

وقال مصدر في الجيش النظامي في وقت سابق اليوم أن مقاتلي "جيش الاسلام" المعارض وبعد عرقلتهم للاتفاق القاضي بإخراجهم من مدينة دوما قصفوا بالقذائف ضاحية الأسد السكنية في حرستا والمدنيين الموجودين في ممر مخيم الوافدين ما تسبب بسقوط ضحايا, مضيفا أن مقاتلي "جيش الإسلام" يعرقلون "اتفاق دوما" ويرفضون إطلاق المختطفين الموجودين في مدينة دوما.

وتم خلال الأيام الماضية إخراج 3 دفعات من الحافلات التي تضم مقاتلي "جيش الإسلام" وعائلاتهم إلى جرابلس بريف حلب.

إلا أن "اتفاق دوما" توقف تنفيذه الخميس نتيجة خلافات داخلية بين مقاتلي "جيش الإسلام" في مدينة دوما قبل أن يقوموا ظهر اليوم بإطلاق القذائف على المدنيين في ممر مخيم الوافدين وضاحية الأسد السكنية في حرستا, بحسب مصادر رسمية.

ويقضي الاتفاق بإخراج مقاتلي "جيش الاسلام" المعارض من دوما إلى جرابلس بريف حلب وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين القتلى وتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للحكومة السورية.

سيريانيوز