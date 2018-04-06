أفاد مصدر ميداني، الجمعة، بأن قوات من الجيش النظامي سيطرت على معظم مزارع دوما من جهة مسرابا شرق دوما بالغوطة الشرقية.

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ونقلت مصادر اعلامية عن المصدر قوله إن "قوات المشاة في الجيش السوري بدأت اقتحام مدينة دوما بعد تحطيم دفاعات جيش الإسلام بمحيط المدينة".

وكان مصدر ميداني في وقت سابق اليوم، أن قوات العميد سهيل الحسن تستعد لشن عملية عسكرية لاستعادة مدينة دوما بمشاركة عدد من تشكيلات الجيش السوري.

وقال مصدر في الجيش النظامي في وقت سابق اليوم أن مقاتلي "جيش الاسلام" المعارض وبعد عرقلتهم للاتفاق القاضي بإخراجهم من مدينة دوما قصفوا بالقذائف ضاحية الأسد السكنية في حرستا والمدنيين الموجودين في ممر مخيم الوافدين ما تسبب بسقةط ضحايا, مضيفا أن مقاتلي "جيش الإسلام" يعرقلون "اتفاق دوما" ويرفضون إطلاق المختطفين الموجودين في مدينة دوما.وكانت مصادر معارضة قالت في وقت سابق، أن الطيران الحربي قام بعدة غارات جوية على مدينة دوما ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وتم خلال الأيام الماضية إخراج 3 دفعات من الحافلات التي تضم مقاتلي "جيش الإسلام" وعائلاتهم إلى جرابلس بريف حلب.

إلا أن "اتفاق دوما" توقف تنفيذه الخميس نتيجة خلافات داخلية بين مقاتلي "جيش الإسلام" في مدينة دوما قبل أن يقوموا ظهر اليوم بإطلاق القذائف على المدنيين في ممر مخيم الوافدين وضاحية الأسد السكنية في حرستا, بحسب مصادر رسمية.

ويقضي الاتفاق بإخراج مقاتلي "جيش الاسلام" المعارض من دوما إلى جرابلس بريف حلب وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين القتلى وتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للحكومة السورية.