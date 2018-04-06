بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين هاتفيا يوم الجمعة، الأوضاع في سوريا واستئناف المفاوضات للوصول الى حل سياسي للأزمة التي دخلت عامها الثامن.

ونشرت وكالة (رويترز) بيانا لقصر الاليزيه جاء فيه " أبرز الرئيس ضرورة وضع نهاية للتصعيد العسكري الذي حدث في الشهور الأخيرة من أجل حماية السكان المدنيين".

ونفذ الجيش النظامي عملية عسكرية مكثفة في الغوطة الشرقية لدمشق، انتهت بالتوصل لاتفاقات بإجلاء المسلحين وعائلاتهم من بلدات المنطقة، في وقت لا تزال فيه مدينة دوما تحت سيطرة "جيش الإسلام" حيث تجري عملية إجلاء بطيئة منها.

وتابع البيان ان "الزعيمين تطرقا أيضا لأهمية العمل على عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة".

وقال القصر إن "ماكرون عبر عن أمله في أن يمهد الحوار المنتظم بين فرنسا وروسيا لتقدم ملموس صوب التوصل لحل في سوريا"، لافتاً إلى أن ماكرون دعا روسيا لاستخدام نفوذها في إنهاء الصراع بسوريا واستئناف المفاوضات الرامية للتحرك صوب انتقال سياسي.

وسبق ان طالب ماكرون بوتين في اذار الماضي، بالزام النظام السوري بتنفيذ القرار الذي اعتمده مجلس الامن مؤخرا بشأن الهدنة في سوريا.

سيريانيوز