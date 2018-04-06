لقي شخص مصرعه واصيب آخرون، يوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة برزة بدمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق لم تسمه، قوله ان شخصاً قتل وأصيب 6 آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة خلف جامع الخنساء بمنطقة برزة.

ولم تصدر تفاصيل اضافية عن الحادث.

ويأتي التفجير، في وقت باتت فيه معظم مناطق وبلدات الغوطة الشرقية ما عدا مدينة دوما، خالية من المسلحين الذين خرجوا أو قاموا بتسوية أوضاعهم بموجب اتفاقات مع الجيش النظامي.

وكانت دمشق شهدت في تشرين الأول 2017 آخر تفجير انتحاري في حي الميدان استهدف قسم شرطة واسفر عن 15 قتيلاً.

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