حقق لاتسيو الايطالي فوزا بشق النفس على ضيفه سالزبورغ النمسوي 4-2 في روما، ونجح لايبزيغ الالماني بالفوز على ضيفه مرسيليا الفرنسي 1-صفر في لايبزيغ في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

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وفي العاصمة روما، سجل البوسني سياد لوليتش (8) وماركو بارولو (49) والبرازيلي فيليبي اندرسون (74) وتشيرو ايموبيلي (76) اهداف لاتسيو، والنروجي فالون بيريشا (30 من ركلة جزاء) والياباني تاكومي مينامينو (71) هدفي سالزبورغ.



ويلتقي الفريقان ايابا الخميس المقبل في سالزبورغ.



وأوقف لاتسيو السلسلة الرائعة لسالزبورغ من 19 مباراة دون خسارة في المسابقات الاوروبية (11 فوزا و8 تعادلات).



وفي اللقاء الثاني، سجل تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+1.



ويلتقي الفريقان ايابا الخميس المقبل في مرسيليا.



وهي المرة الاولى التي لم تستقبل فيها شباك الفريق الالماني هدفا في المسابقات القارية هذا الموسم، بيد انه فشل في استغلال غياب الكثير من الركائز الاساسية في صفوف الفريق الفرنسي.