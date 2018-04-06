الارسنال يسحق سسكا موسكو برباعية ويضع قدماً بنصف نهائي الدوري الاوروبي اخبار الرياضة شارك

وضع ارسنال الانكليزي قدما في الدور نصف النهائي بفوزه الكبير على ضيفه سسكا موسكو الروسي 4-1 في لندن في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل الويلزي ارون رامسي (9 و28) والفرنسي الكسندر لاكازيت (23 من ركلة جزاء و35) اهداف ارسنال، والكسندر غولوفين (15) هدف سسكا موسكو.



ويلتقي الفريقان ايابا الخميس المقبل في موسكو.



وحسم النادي اللندني المباراة في شوطها الاول بتسجيله الرباعية وسنحت له الكثير من الفرص للتعزيز في الشوط الثاني تناوب مهاجموه على اهدارها.



ولم يتأخر الفريق اللندني في افتتاح التسجيل عندما مرر الاسباني هيكتور بيليرين كرة من الجهة اليمنى تابعها رامسي بيمناه من داخل المنطقة على يمين الحارس ايغور اكينفيف (9).



ونجح سسكا موسكو في ادراك التعادل عبر الكسندر غولوفين من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة انبرى لها بيمناه واسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لتشيك (15).



وحصل ارسنال على ركلة جزاء اثر عرقلة اوزيل داخل المنطقة من طرف جورجي شينيكوف فانبرى لها لاكازيت بنجاح مانحا التقدم مجددا لفريقه (23).



وعزز رامسي تقدم الفريق اللندني بهدفه الشخصي الثاني والثالث في المباراة عندما تلقى تمريرة عرضية على طبق من ذهب من اوزيل داخل المنطقة تابعها ساقطة على الطائر بكعب قدمه اليمنى عانقت شباك الحارس اكينفيف (28).



وهو الهدف الثالث لرامسي في 3 مباريات في البطولة.



وحذا لاكازيت حذو رامسي وسجل الثنائية عندما تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى من اوزيل فهيأها لنفسه بيمناه وسددها بيسراه على يمين الحارس اكينفيف (35).



وتكتسي المسابقة أهمية كبيرة لكل الفرق خصوصا أرسنال الذي يعول على إحراز لقبها لضمان المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا في ظل معاناته لانهاء الموسم بين الاربعة الاوائل في الدوري الانكليزي الممتاز، وذلك على غرار مواطنه مانشستر يونايتد الذي توج العام الماضي وحجز مكانه في المسابقة القارية الام هذا الموسم قبل ان يودع من ثمن النهائي على يد اشبيلية الاسباني.



ويشارك بطل الدوري الاوروبي تلقائيا في دوري الابطال في الموسم التالي.



ويحتل ارسنال المركز السادس في انكلترا بفارق 13 نقطة خلف جاره اللندني توتنهام صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل لدوري الابطال. سيريانيوز 2018-04-06 04:28:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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