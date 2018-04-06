أصدر أمير قطر، قانونا يتيح للنساء، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، الالتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا، ويمدد فترة الخدمة الاجبارية للذكور من ثلاثة أشهر الى سنة.

ونشرت وسائل إعلام قطرية يوم الخميس نص القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره، بات بإمكان القطريات ممن بلغن 18 عاما فما فوق، الالتحاق بالخدمة العسكرية الاختيارية.

ولم يعرف بعد ما هي الادوار التي ستضطلع بها المتطوعات في الخدمة الوطنية.

ومدد القانون فترة الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و35 عاماً، من ثلاثة أشهر حاليا إلى سنة.

ويعد القانون الجديد الأول من نوعه الذي يسمح للقطريات الالتحاق بالخدمة العسكرية الاختيارية، على الرغم من أن عددا من النساء يخدمن حاليا في الجيش ويشغلن مهام ادارية.

ونص القانون الجديد على إنشاء أكاديمية الخدمة الوطنية، ويلزم الذكور التقدم الى الخدمة العسكرية خلال 60 يوميا من بلوغهم 18 عاما.

ويعاقب القانون كل من يحاول التهرب من الخدمة العسكرية بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى 300 الف ريال قطري (82 ألف دولار).

وأبرمت قطر منذ اندلاع الازمة الخليجية منذ 10 اشهر، العديد من العقود العسكرية مع دول منها الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا.

وكانت قطر أصدرت في آذار 2014 قانون الخدمة الوطنية الذي حول الخدمة العسكرية الى الزامية بعد أن كانت اختيارية، وبدأ في نيسان من العام ذاته تطبيق القانون.

سيريانيوز