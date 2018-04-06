أتلتيكو مدريد يحسم مواجهته الأولى أمام سبورتينغ لشبونة بالدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

حقق اتلتيكو مدريد الاسباني الاهم بفوزه على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-صفر في مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل كوكي (1) والفرنسي انطوان غريزمان (40) الهدفين، ويلتقي الفريقان ايابا الخميس المقبل في لشبونة.



وضرب اتلتيكو مدريد بقوة في بداية المباراة وافتتح التسجيل في الدقيقة الاولى عندما استغل مهاجمه دييغو كوستا خطأ فادحا للمدافع الاوروغوياني سيباستيان كواتيس في تمرير الكرة الى زميله الفرنسي جيريمي ماتيو فقطعها وتوغل داخل المنطقة قبل ان يمررها لكوكي الذي تابعها بيسراه على يسار الحارس (1).



وفرض اتلتيكو مدريد افضليته وكان بامكانه التعزيز في اكثر من فرصة لكنه انتظر حتى الدقيقة 40 ليستغل خطأ دفاعيا آخر وهذه المرة لمدافع برشلونة الاسباني السابق ماتيو الذي فشل في قطع تمريرة في منتصف الملعب فمرت بين ساقيه ليخطفها مواطنه غريزمان الذي انطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يتابعها بيسراه على يسار الحارس روي باتريسيو.



وهو الهدف الثالث عشر لغريزمان في مبارياته الـ 11 الاخيرة في مختلف المسابقات مع اتلتيكو مدريد بالاضافة الى صنعه 4 اهداف.



واهدر كوستا فرصة التعزيز في مناسبتين مطلع الشوط الثاني من انفرادين قطع الحارس باتريسيو الاول (48) وأبعد الثاني بيسراه قبل ان يشتت الدفاع الكرة (50)، وحذا حذوه غريزمان المرشح الى الانتقال لصفوف برشلونة الموسم المقبل.



وجاء الفوز في توقيت مناسب لاتلتيكو مدريد قبل قمته الحاسم في الدربي المدريدي الاحد المقبل امام جاره ريال مدريد في صراعهما على وصافة الليغا.



ويتقدم أتلتيكو مدريد بفارق 4 نقاط عن جاره الملكي الذي خطا خطوة كبيرة بالأمس نحو دور الأربعة لدوري الابطال التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين بفوزه الكبير على مضيفه ووصيفه يوفنتوس الايطالي 3-صفر. سيريانيوز 2018-04-06 04:17:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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