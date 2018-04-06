نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام رسالة الرئيس بشار الأسد لنظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان الوزير عزام التقى يوم الخميس، مع الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في مينسك، ونقل إليه رسالة من السيد الرئيس بشار الأسد حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن الرئيس البيلاروسي قوله ان "الزيارة مفيدة جدا من أجل معرفة تطورات الوضع في سوريا من مصدرها والاطلاع على أخبار الشعب السوري".

وأعرب الرئيس لوكاشينكو خلال اللقاء عن استعداد بلاده لمساعدة الشعب السوري في إعادة البناء والإعمار وتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاقتصادية المشتركة.

وأضافت (سانا) انه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية والاقتصادية في سوريا وخاصة في ظل خبرة بيلاروس في مجال بناء المنشآت المهمة ذات الاستخدامات الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات والطرق التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار

كما شملت المباحثات خلال اللقاء المشاريع الإنسانية المشتركة ومن بينها استقبال بعض الأطفال السوريين المصابين من أجل العلاج في بيلاروس وتعليم عدد من الطلاب السوريين ضمن المؤسسات التعليمية البيلاروسية.

وتعد بيلاروسيا من الدول التي دعتها الحكومة السورية للمشاركة في إعادة الإعمار، وسبق ان تم التوقيع معها على اتفاقيات تشمل الجوانب الصحة والإنتاج والتوريد المتبادل للأدوية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع الموارد المائية.

سيريانيوز