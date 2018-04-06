أصيب، يوم الجمعة، 5 أطفال بجروح نتيجة سقوط قذيفة صاروخية على حي المطار بمدينة درعا.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين العامين والعشرة أعوام، اصيبوا جراء سقوط قذيفة صاروخية في حي المطار بمحيط مركز فرع للهلال الأحمر العربي السوري .

ونقلت الوكالة عن مصدر في مركز الهلال الأحمر دون ان تسمه قوله أنه "أثناء لعب عدد من الأطفال قرب المركز سقطت قذيفة تسببت بإصابة 5 أطفال أحدهم في حالة حرجة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى مشفى درعا الوطني".

وشهدت مدينة درعا وريفها الشمالي مؤخراً استهدافا متكرراً بالقذائف، ادت لإصابات واضرار مادية.

يشار الى ان استهداف درعا وريفها بالقذائف، يأتي رغم اعتماد مجلس الأمن قراراً مساء السبت 24 شباط الماضي، يقضي بوقف اطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً، ، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

سيريانيوز