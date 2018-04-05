كشفت وكالة بلومبرغ، أن شركة "أبل" تخطط لإنتاج رقائق معالجات لأجهزة ماك بنفسها.

وقالت وكالة bloomberg، ان الشركة تخطط لإنتاج الرقائق بحلول عام 2020، حيث ستحل معالجات آبل مكان معالجات إنتل التي تنتجها إنتل لآبل.

وبينت الوكالة ان هذه المبادرة والتي أسمتها آبل Kamlata ما تزال تحت التطوير، ولكنها جزء من مشروع كبير لجعل آبل تعتمد على نفسها في إنتاج مكونات اجهزتها كلها مثل الآيفون والآيباد وغيره.

وسيكون هذا المشروع مضرًا لشركة "انتل" خصوصًا أن 5% من عوائد الشركة سنويًا تأتي من "آبل" لشرائها للمعالجات من إنتل.

سيريانيوز