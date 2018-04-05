أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس, أن "الرئيس دونالد ترامب، لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي السورية, مشيرة الى ان سياسة الجيش الامريكي لقتال داعش لم تتغير.

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قال مدير هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اللفتنانت جنرال كينيث مكينزي في بيان صحفي إن "سياسية الجيش الأمريكي حيال قتال تنظيم داعش في سوريا لم تتغير بعد مناقشات مع الرئيس ترامب هذا الأسبوع".

واضاف مكينزي "كان اعتقادنا دائما هو أنه مع وصولنا إلى النهاية في المواجهة مع تنظيم داعش في سوريا فإننا سنعدل مستوى وجودنا هناك، وبالتالي فمن هذا المنطلق لم يتغير شيء فعليا".

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس اعلن في وقت سابق اليوم، ان مجلس الأمن القومي اتخذ قرارا حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب مرتين خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بداعش هناك.

وأثارت تصريحات ترامب جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن مهمة دحر داعش لم تستكمل بعد، فيما اعلن البنتاغون عن مخطط لارسال العشرات من جنوده الى سوريا.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا