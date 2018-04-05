لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، يوم الخميس ، في حادث إطلاق نار في جامعة تركية.

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وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار على جامعة "عثمان غازي" بمدينة "إسكي شهر" شمالي غرب تركيا، في حين أصيب 3 آخرين.

​وأوضحت أن منفذ هجوم إطلاق النار هو باحث بالجامعة. والضحايا هم: نائب العميد وأمين هيئة التدريس ومحاضر وعضو في هيئة التدريس بالجامعة.

من جانبها، ذكرت قناة "سي إن إن ترك" أن الشرطة احتجزت مطلق النار.

ولم تتمكن الجهات المختصة من معرفة أسباب إقدام الباحث على الهجوم، لكن مدير جامعة عثمان غازي، حسن غنين، قال في حديث لوسائل إعلام تركية إن بعض موظفيه اعتقدوا أن المشتبه به على صلة بتنظيم "فيتو" المصنف إرهابيا في تركيا والذي يقوده الداعية التركي المعارض، فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب على السلطة أواسط تموز 2016.