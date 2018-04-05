قالت وكالة سانا الخميس انه تاخر إخراج الدفعة الرابعة من مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم وذلك بسبب احتدام الخلافات فيما بينهم ما اضطر الحافلات المحددة لنقلهم إلى مغادرة المدينة والتوجه إلى محيط ممر مخيم الوافدين.

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وأشارت الوكالة إلى أنه "تم سحب الحافلات من داخل مدينة دوما بهدف الابتعاد عن الخلافات الداخلية بين إرهابيي "جيش الإسلام" وتركهم لحل خلافاتهم بأنفسهم", مؤكدا أن "تأخر إخراج الدفعة الرابعة منهم إلى جرابلس يعود إلى هذه الخلافات فقط".

وتابعت الوكالة أن "اتفاق إخلاء مدينة دوما من الإرهابيين لم يتوقف", مشيرا إلى أن "الحافلات تقف قرب حاجز الجيش العربي السوري بانتظار العودة لاستكمال إخراج إرهابيي "جيش الإسلام" بعد حل خلافاتهم الداخلية".

ودخلت عدة حافلات صباح الخميس إلى مركز تجمعها في مدينة دوما لإخراج الدفعة الرابعة من مسلحي "جيش الاسلام" وعائلاتهم من ممر مخيم الوافدين إلى مدينة جرابلس بريف حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

واوضحت سانا أن "عددا كبيرا من الحافلات يتجمع على اوتستراد حرستا مقابل المخيم تمهيدا لدخولها إلى دوما لتقل أعدادا إضافية من الارهابيين وعائلاتهم إلى نقطة تجمع على الأوتستراد لنقلهم بشكل جماعي إلى جرابلس".

وتم التوصل، يوم الاحد، لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من بلدة دوما، آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة، باتجاه جرابلس بريف حلب، وتسليم كافة المخطوفين.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات تسوية جرت بوساطة روسية بشأن اجلاء مسلحي "جيش الاسلام" من دوما وتسليم اسلحتهم الثقيلة، الا ان الفصيل المسلح اعلن مرارا رفضه مغادرة المنطقة.

وانتهت يوم السبت الماضي عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الإعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما .