اصدر مجلس التعليم العالي، يوم الخميس، قراراُ حدد بموجبه الإجراءات والوثائق الجامعية التي يمكن متابعتها او استلامها بموجب وكالة قانونية أو تفويض خطي من الطالب صاحب العلاقة.

وتضمنت الاجراءات ، وفقا للقرار، الذي نشرته وكالة (سانا)، متابعة خطوات التسجيل بعد القبول بالمفاضلات في الجامعات والمعاهد لأول مرة تتم من قبل الطالب صاحب العلاقة أو أحد أقاربه “أب..أم..جد..جدة..أخ..أخت..زوج..زوجة” بموجب تفويض خطي موقع من صاحب العلاقة أو وكيل صاحب العلاقة القانوني بموجب وكالة قانونية تخوله ذلك.

يتم التقدم بطلب تغيير القيد من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بموجب وكالة قانونية خاصة تخوله ذلك ويتم التقدم بطلب إيقاف التسجيل من قبل صاحب العلاقة أو أحد أقاربه “أب..أم..جد..جدة..أخ..أخت..زوج..زوجة” بموجب تفويض خطي موقع من صاحب العلاقة أو وكيل الطالب القانوني بموجب وكالة قانونية خاصة تخوله ذلك.

تمنح الجامعة الطالب وثيقة تسجيل من أجل تأجيل خدمة العلم إذا كان وضعه نظاميا لديها أما إذا كان مستنفدا فيتم منحه بيانا بوضعه الجامعي من واقع السجلات وتسلم وثيقة تأجيل خدمة العلم للطالب أو أحد أقاربه بموجب تفويض خطي موقع من صاحب العلاقة أو وكيل الطالب القانوني بموجب وكالة قانونية.

تمنح مصدقة التخرج أو الشهادة الجامعية لصاحب العلاقة حصرا أو وكيله القانوني بموجب وكالة قانونية خاصة تخوله ذلك بينما يمنح كشف العلامات أو بيان حياة جامعية أو براءة ذمة لصاحب العلاقة حصرا أو أحد الأقارب المذكورين أعلاه بموجب تفويض خطي موقع من صاحب العلاقة أو وكيل صاحب العلاقة القانوني بموجب وكالة قانونية تخوله ذلك.

يتم تصديق الوثائق الجامعية من الجامعة من قبل صاحب العلاقة أو أحد أقاربه المذكورين أعلاه بموجب تفويض خطي موقع من صاحب العلاقة أو وكيل صاحب العلاقة القانونية بموجب وكالة قانونية تخوله ذلك.

يسمح لشخص بديل عن الطالب الموجود خارج سوريا بالتبرع بالدم بدلا عنه على أن يقدم ما يثبت أن صاحب العلاقة موجود خارج سورية وتقبل وثيقة الإعفاء في حال إعفاء الشخص البديل،ويقصد بالشخص البديل من يقوم بإنجاز المعاملة للطالب للحالات الواردة أعلاه وفق الشروط الخاصة بكل حالة.

ويسهم قرار التعليم العالي في تبسيط الإجراءات على الطالب، وتخفيف العبء المادي الذي كان يتكبده لقاء الحصول على الوثائق الجامعية بحال كان مسافراً أو لا يستطيع تسييرها بنفسه.

وكان مجلس التعليم العالي قرر في اواخر عام 2017 منع طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في الجامعات من مغادرة البلاد إلا بموافقة المشرف وعميد الكلية، محدداً فترة لا تزيد على 3 أشهر منفصلة أو متصلة خلال العام.في الكليات التطبيقية، و4 أشهر للكليات النظرية.