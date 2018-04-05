بدأت وزارة النقل صيانة وإعادة تأهيل طريق حرستا الدولي، تمهيداً لإعادة فتحه كطريق نقل أساسي للعاصمة.

ونقلت صحيفة "الثورة" المحلية في عددها الصادر يوم الخميس، عن مصدر في وزارة النقل لم تسمه قوله ان " الوزارة باشرت بأعمال صيانة وإعادة تأهيل طريق حرستا الدولي بدءاً من مدخل دمشق وحتى عقدة جسر بغداد".

وأوضح المصدر أن "ورشات العمل من المشرفين والفنيين الهندسيين قاموا بمعاينة الأضرار الجسيمة عن كثب والمواقع التي تعرضت للتخريب تمهيداً لإعادة فتحه بعد إجراء الصيانات وأعمال التأهيل المطلوبة".‏

وكلفت الوزارة، مؤسسة المواصلات الطرقية بمتابعة وصيانة النقاط المتضررة في جسم الطريق والجوانب والمنصفات والجسور والإشارات والشاخصات المرورية والدلالية.‏

ولفت المصدر الى ان "المؤسسة شارفت حاليا على الانتهاء من تنفيذ عقدة شمسين على اوتستراد دمشق – حمص – وتنفيذ تحويلة الحفه.. وتعريض طريق دمشق- حمص القديم من المدينة العمالية وحتى القطيفة وتركيب الحواجز البتونية."

وبدورها نقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير فرع دمشق للشركة العامة للطرق والجسور المهندس طارق اسماعيل قوله ان "آليات الشركة بدأت بالعمل من موقع البانوراما باتجاه جسر ضاحية حرستا وتضمنت الأعمال ترحيل الانقاض وإزالة السواتر وردم بعض الانفاق والخنادق ليصار إلى وضع الزفت الكامل على عرض الطريق على طول نحو 4 إلى 5 كم"، مشيرا الى ان " الأعمال حتى جسر ضاحية الأسد ستنتهي خلال 10 إلى 15 يوما‏".

وأضاف اسماعيل انه يجري حالياً العمل ضمن المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الطريق، بينما ستكون المرحلة الثانية على الطريق الممتد بعد جسر الضاحية وبالتالي يصبح الطريق مفتوحاً أمام المواطنين.

يشار إلى أن صيانة وإعادة تأهيل طريق حرستا الدولي يأتي بعد أن تمكن الجيش النظامي من السيطرة على مناطق وبلدات الغوطة الشرقية بموجب اتفاقات قضت بإجلاء المسلحين وعائلاتهم من تلك المنطقة.

وكان طريق حرستا، مغلقاً نتيجة المعارك الدائرة بين الفصائل المقاتلة المسلحة في الغوطة والجيش النظامي خلال السنوات الماضية، وتعرض إلى دمار بشكل كبير نتيجة القذائف الهائلة التي سقطت إضافة لعمليات القنص التي أدت بحياة العديد من المدنيين، قبل إغلاق الطريق من قبل السلطات السورية بشكل مؤقت ريثما يتم استعادة السيطرة على المنطقة.

سيريانيوز