حصل تطبيق "سناب شات" للدردشة الفورية على تحديث جديد، وفر للمستخدمين ميزة دردشة الفيديو الجماعية، وإجراء "مينشن" في القصة.

وقال موقع phonearena الهندي، من المنتظر أن تتيح خاصية مكالمات الفيديو للمستخدمين الدردشة مع 16 شخصا في نفس الوقت، حيث سيتلقى جميع المدعوين إشعارا يخبرهم بأن هناك مكالمة جماعية بدأت، وأنه بإمكان كل منهم الانضمام إلى هذه المكالمة إذا ما أرادوا ذلك.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين اختيار الانضمام في شكل مكالمة صوتية، ويمكن أن يصل عدد المنضمين إلى الدردشة الصوتية إلى 32 شخصا.

وذكر الموقع انه يمكن للمستخدمين الآن داخل هذه المكالمات الجماعية استخدام ميزة العدسات للتعبير عن أنفسهم، وهو الأمر الذى يمكن أن يستفيد منه بقية المنضمين للدردشة.

وفي سياق متصل، أعلنت "سناب شات" عن إطلاق ميزة أخرى وهى ميزة "المنشن" والتي تتيح للمستخدمين عمل إشارة إلى صديق معين في أي قصة، تماما مثلما هو الحال في قصص إنستغرام.

ومن المنتظر أن تصل هذه المميزات خلال الأسبوع المقبل لكل من مستخدمي أندرويد وiOS.

سيريانيوز