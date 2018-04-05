أتاحت "فيسبوك" لمشتركيها الاعتراض على حذف المحتوى الذي تراه مخالفاً لشروطها، واعادة المنشورات المحذوفة عن طريق الخطأ.

وقال موقع theverge الأمريكي، ان "فيسبوك" يسمح في الوقت الحالي بالاعتراض على عمليات حذف المحتوى الذى ينتهك قوانين حقوق الملكية الفكرية فقط، فيما يجب على المستخدمين التعامل مع الحذف والاعتراض بموجب القوانين الأمريكية وسيتم إعادة المنشورات لو كانت تعود لملكيتهم.

وكانت شركة "فيس بوك" تقوم بإزالة كل المحتويات سواء المنشورات أو الفيديوهات أو الصور التي تنتهك شروطها، لتفاجئ المستخدمين بإزالة هذه المنشورات دون القدرة على استعادتها مرة أخرى.

ومن المنتظر أن تعتمد "فيسبوك" على طريقة خاصة بالاعتراض حيث تختار عدد عشوائي من المستخدمين وتسألهم إن كان هذا المحتوى يستحق الحذف أم لا، وهو ما يعنى أن قرار الحذف سيكون بيد جهة خارجية لا تعمل لدى "فيسبوك".

و تضع عملاق التواصل الاجتماع ثلاثة تصنيفات رئيسية المحتوى غير الملائم نشره على الشبكة الاجتماعية والتي تشمل العري، خطاب الكراهية، المحتوى البصرى العنيف.

وحتى الآن لا يوجد إطار زمنى واضح لموعد توفير "فيسبوك" هذه الميزة للمستخدمين، لكن من المنتظر أن يكون وجودها مفيد بشكل كبير.

سيريانيوز