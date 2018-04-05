حصل تطبيق " واتساب" على عدد من المميزات الجديدة، وتوسيع نطاق المشاركين في مجموعات الدردشة إلى أكثر من 4 آلاف شخص.

ونشر موقع gadgetsnow الهندى، تقريراً كشف ان التطبيق المملوك لشركة "فيسبوك" حصل على ميزات منها الوضع المظلم واستطلاعات الرأي في المجموعات، ودعم Touch ID في هواتف أيفون.

وتابع التقرير انه بات من الممكن تخصيص عدد أعضاء المجموعات حتى 4096 عضو.

وكان التطبيق يسمح بما لا يزيد عن 256 شخص في مجموعة الدردشة الواحدة.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة هذه المميزات لهواتف ايفون واندرويد وويندوز فون قريبا.

وذكر التقرير ان "واتساب" سيتيح دعم Touch ID لمستخدمي ايفون للحفاظ على أمان رسائلهم وتأمينها عبر تطبيق التراسل الفوري، كما سيتمكن مستخدمي هواتف أبل أيضا من تثبيت الرسائل في الأعلى بكل سهولة ويسر.

ومن المنتظر ان يوفر التحديث أيضًا تحسينات بميزة الرسائل الصوتية، والتي ستستمر في تشغيل الرسائل الصوتية حتى لو قاموا بتشغيل التطبيق أو إيقاف تشغيل الشاشة.

سيريانيوز