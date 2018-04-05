مصرع 20 شخصاً بحادث تصادم على طريق صحراوي في مصر أخبار العالم شارك

لقي 20 شخصاً مصرعهم، يوم الخميس، بحادث تصادم على طريق سوهاج أسيوط الصحراوي في مصر.

ونقلت وكالة (رويترز) عن محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم قوله ان "20 شخصا لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) وعربة نقل ثقيل على طريق سوهاج-أسيوط الصحراوي الشرقي". وأضاف المحافظ إن "شخصين آخرين أصيبا في الحادث وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج". وتعد مصر من أعلى دول الشرق الأوسط في معدلات حوادث الطرق والقطارات, حيث يبلغ عدد ضحايا هذه الحوادث، الآلاف سنويا, ويرجع ذلك الى السرعة الجنونية للسائقين وعدم التزامهم بقواعد المرور إلى جانب سوء حالة بعض الطرق, وظروف الطقس السيئة في بعض الأحيان. سيريانيوز

2018-04-05 08:54:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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