أعلنت شركة "غوغل" أنها بدأت إطلاق نوع جديد من الإعلانات القابلة للتخطي على منصة "يوتيوب"، حيث قالت الشركة بأنها ستُمكن المعلنين من وضع إعلانات تصل مدتها 6 ثوان فقط.!

وأطلقت الشركة اسم ” TrueView For Reach” على إعلانات "يوتيوب" الجديدة، والتي ستسمح برفع مستوى الإبداع في صناعة الإعلانات عن طريق تقليل مدة الإعلان.

وكانت الشركة أعلنت قبل عامين عن إعلانات غير قابلة للتخطي بمدة 6 ثوان، لكنها قررت تغير سياستها بنوع جديد من الإعلانات القابلة للتخطي بعد الثانية الخامسة.

وخلال النظام القديم للإعلانات القابلة للتخطي، كانت الشركة المسوقة تدفع فقط عند مشاهدة الإعلان لمدة تصل 30 ثانية أو عند مشاهدته بشكل كامل، أو عند الضغط على الرابط الخاص بالإعلان. وهذا الإعلان يظهر قبل الفيديو على يوتيوب أو خلال عرض الفيديو، إلا أن الإعلانات الجديدة ستكون أقل تكلفة للمسوقين.

وبحسب ما كشفت الشركة، فإنها قامت بتجربة الشكل الجديد لإعلانات "يوتيوب" مع عدة شركات، وهو ما أظهر فعالية أكبر للإعلانات وتكلفة أقل للمعلنين.

وتحدثت عدة شركات عن الفعالية الكبيرة التي يقدمها اختبار الاعلان، فقد استطاعت "سامسونج" الوصول لأكثر بـ50% من الناس مقابل نصف ما كانت تدفعه مقابل CPR أو العائدات كل ألف ظهور. فيما كشفت شركة "بيبسي" أن تكلفة الإعلانات لديها أصبح أقل بحوالي 46% من السابق مع فعالية أكبر بالوصول للمستخدمين.

سيريانيوز