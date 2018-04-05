كشفت صحيفة (يني شفق ) التركية عن إرسال فرنسا أول دفعة من مقاتليها العسكريين إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة، الخاضعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد.

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وأشارت الصحيفة إلى "تمركز أول قوة عسكرية للقوات الفرنسية الخاصة والتي تتكون من 60 عسكريًا في منطقة عين عيسى، تمّ جلبهم من منطقة منبج شمالي سوريا".

وبحسب الصحيفة، فان مصادر أفادت عن وجود "مرتزقة" بين الجنود الفرنسيين الذين تمّ إحضارهم عبر خط أربيل – منبج إلى منطقة عين عيسى.

واضافت الصحيفة انه "شوهد الجنود الفرنسيين، بعد تمركزهم بالبلدة، وهم يقومون بدوريات عسكرية عدّة مرات برفقة مسلحي بي كا كا في المنطقة".

ولجأ تنظيم "بي كا كا " إلى "توسيع ورفع مستوي مضايقاتهم وعملياتهم التخريبية على المدنيين بالمنطقة ، حيث شّن عناصر التنظيم، وبالتزامن مع مجئ الفرنسيون، هجوما على قرية "الشيوخ" التابعة لمحافظة حلب ، وفقا للصحيفة.

وكانت تقارير إعلامية تركية كشفت سابقاُ أن فرنسا تمتلك 5 قواعد عسكرية سرية في شمال سوريا، وذلك عقب وساطة عرضها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بين تركيا والأكراد في البلاد، الأمر الذي رفضته أنقرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض الوساطة بين تركيا والأكراد السوريين في شمال سوريا، خلال استقباله لأول مرة مسؤولين أكراد في الإليزيه، الا ان تركيا رفضت الوساطة الفرنسية، متهمة باريس بمعاداتها .

وسبق ان اعتبرت السلطات التركية، السبت، أن فرنسا في حال اتخذت قرارا بشأن تواجدها العسكري شمال سوريا سيكون بمثابة "احتلال".

وقدمت فرنسا، التي تعد عضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، السلاح والتدريب لفصيل مسلح تقوده وحدات "حماية الشعب" في القتال ضد الدولة الإسلامية، ولديها عشرات من أفراد القوات الخاصة في المنطقة، الأمر الذي أغضب تركيا.