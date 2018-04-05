كشفت صحيفة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يوم الأربعاء، ان الرئيس دونالد ترامب طلب سحب القوات الأمريكية من سوريا قبيل الانتخابات الفرعية للكونغرس المزمعة في شهر تشرين الثاني القادم.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى بالبيت الأبيض، ان " ترامب لم يصدر بعد أمرًا رسميًا بخصوص سحب القوات، ولم يقدم جدولًا زمنيًا لعملية الانسحاب للرأي العام، غير انه طلب انسحاب القوات قبل انتخابات الكونغرس".

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية اعلن، يوم الاربعاء، ان ترامب وافق على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول، وذلك بعد اعلان الاخير عن نيته سحب الجنود الامريكان في اقرب وقت.

وجاء ذلك بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب مرتين خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بداعش هناك.

وأثارت تصريحات ترامب جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن مهمة دحر داعش لم تستكمل بعد، فيما اعلن البنتاغون عن مخطط لارسال العشرات من جنوده الى سوريا.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا