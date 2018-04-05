أفادت وكالة الأنباء (سانا) بخروج 635 من مسلحي “جيش الإسلام” وعائلاتهم ، مساء الأربعاء، من بلدة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق، عبر 13 حافلة.

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واشارت الوكالة الى ان 13" حافلة تقل 635 إرهابيا من “جيش الإسلام” وعائلاتهم خرجت من دوما إلى جرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري".

وتم ، يوم الثلاثاء، إخراج 24 حافلة تقل 1198 مسلحاً من “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري .

وتم التوصل، يوم الاحد، لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من بلدة دوما، آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة، باتجاه جرابلس بريف حلب، وتسليم كافة المخطوفين.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات تسوية جرت بوساطة روسية بشأن اجلاء مسلحي "جيش الاسلام" من دوما وتسليم اسلحتهم الثقيلة، الا ان الفصيل المسلح اعلن مرارا رفضه مغادرة المنطقة.

وانتهت يوم السبت الماضي عملية إجلاء المسلحين من عائلاتهم من عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية، باتجاه محافظة ادلب، حتى تم الإعلان بأن هذه البلدات أصبحت خالية تماما من الوجود المسلح.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، يوم السبت، استعادة السيطرة على 28 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بريف دمشق باستثناء مدينة دوما .