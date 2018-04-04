رين يفرض التعادل على موناكو ويحرمه من تعزيز مركزه الثاني بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

أضاع موناكو نقطتين ثمينتين في صراع الحصول على المركز الثاني ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه رين الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا بتلك النتيجة، فرط موناكو في حظوظه لتعزيز موقعه في المركز الثاني، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث أصبح رصيده 67 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام أولمبيك مارسيليا، صاحب المركز الثالث، الذي يؤهل للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.



في المقابل، ارتفع رصيد رين إلى 46 نقطة، في المركز الخامس بترتيب المسابقة، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



بادر جوريس جانون بالتسجيل لمصلحة رين في الدقيقة 20، وتعادل روني لوبيز سريعا لموناكو في الدقيقة 29.



يذكر أن باريس سان جيرمان (المتصدر) بات على أعتاب استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، بعدما بلغ الفارق الذي يفصله عن موناكو (حامل اللقب) 16 نقطة، قبل سبع مراحل على نهاية البطولة. سيريانيوز 2018-04-04 17:20:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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