التعادل يحسم "ديربي الغضب" بين الميلان وجاره الانتر بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل السلبي مواجهة "ديربي الغضب" بين ميلان وجاره إنتر الأربعاء، لحساب المرحلة السابعة والعشرين المؤجلة من الدوري الإيطالي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتأجلت المباراة إلى اليوم بعد أن كانت مقررة يوم 4 آذار الماضي بسبب وفاة لاعب فيورنتينا دافيدي أستوري.



التعادل يبقي فارق الـ 8 نقاط على حاله بين انتر الرابع بـ 59 نقطة وميلان السادس بـ 51 نقطة الذي كان يأمل في الفوز لإنعاش حظوظه في التأهل إلى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



في بقية المواجهات، فاز بينيفينت بثلاثية نظيفة على حساب هيلاس فيرونا، وتورينيو على كروتوني 4-1 فيما تعادل كييفو معى ساسوولو 1-1. سيريانيوز 2018-04-04 17:12:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق